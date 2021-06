Série : Une bande-annonce pour la saison 2 de «Validé»

Canal+ a partagé les premières images de la suite de la série réalisée par Franck Gastambide qui sera diffusée en septembre 2021.

Le teaser de la saison 2 de «Validé» dévoilé par Canal+ donne le ton. «Vous n’êtes pas prêts», prévient la chaîne. Dire que ces nouveaux épisodes de la série sur le rap français sont attendus est un euphémisme. La première saison, diffusée entre mars et avril 2020, a battu des records de vues sur l’application MyCanal. En cinq jours, elle avait été visionnée plus de 6 millions de fois et est même devenue la série française la plus regardée de 2020.