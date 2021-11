Minisérie : Une bande-annonce pour «Pam & Tommy»

Hulu a dévoilé les premières images de la minisérie racontant le scandale lié à la sextape tournée par Pamela Anderson et Tommy Lee.

L’affaire remonte à 1995. Cette année-là, un homme avait dérobé une vidéo des ébats de Pamela Anderson et de son mari de l’époque, Tommy Lee, et l’avait mise sur le marché. C’est cette histoire que raconte «Pam & Tommy», qui sera disponible en février 2022 sur Hulu. Et le diffuseur vient de mettre en ligne une première bande-annonce de la minisérie.