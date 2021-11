Vaud/Fribourg – Une bande de voleurs de motos a été démantelée

Les faits remontent au mois de février et ont nécessité plusieurs mois d’enquête de la part des polices cantonales vaudoise et fribourgeoise. Lors d’une première nuit de cambriolages, des malfrats étaient entrés par effraction dans un magasin de motos à Bulle et avaient emporté quatre véhicules. Quelques nuits plus tard, ils avaient réitéré à deux reprises leur action dans un garage à Moudon, volant la première fois quatre motos, puis trois la nuit suivante.