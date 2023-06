Kadebostany sort la bande-son des funérailles de son leader

Le 2 juin 2023, Kadebostany a publié «Play This At My Funerals», un quatrième album qui résonnera lors de l’enterrement du leader du groupe, Guillaume.

Le musicien lausannois d’electro-pop s’est à nouveau entouré de nombreux artistes pour produire son disque. Kate Bondarenko

À chaque nouvel album de Kadebostany, un nouveau concept. Avec «Play This At My Funerals», Guillaume, leader du groupe protéiforme lausannois, s’est intéressé à sa propre mort. Et notamment à la musique qui devrait passer à ses funérailles. Cela ne signifie pas pour autant que l’âme du combo va raccrocher. Au contraire. Le trentenaire déborde toujours d’idées et une tournée européenne est déjà au menu. Elle passera par l’Estivale Open Air en juillet 2023, par le Crock’Altitude en août 2023 et par les Docks en septembre 2023. Vendredi 9 juin 2023, Guillaume se produira également, en DJ set cette fois, à Istanbul en marge de la finale de la ligue des Champions, lors d’un événement coorganisé par l’UEFA.

Vous aimeriez vraiment qu’on passe ces morceaux à votre enterrement?

Oui. C’est la bande-son idéale de mes propres funérailles qui, je l’espère, arriveront le plus tard possible. Il paraît que quand tu sais que tu vas mourir, tu fais les choses de manière plus intense. Je me suis mis dans cet état d’esprit. J’ai écrit les paroles comme si c’étaient des éloges funèbres. Et je me suis rendu compte que ça donnait de super chansons d’amour touchantes et qui étaient tout sauf morbides.

L’ambiance de création devait être gaie…

Au contraire, il n’y avait rien de glauque. Déjà parce que j’aimerais des funérailles joyeuses. De plus, quand je compose et j’écris, je garde en tête que je veux donner envie aux gens de pleurer avec le sourire. Cette expression me hante.

Pourtant, dans le son, cet album n’a rien de triste…

Exact. J’aime la mélancolie, mais, par-dessus tout, les oppositions. Comme le fait d’avoir une musique joyeuse, lumineuse et uptempo avec des textes sombres. Ça donne toujours des choses intéressantes.

C’est une sorte de testament musical. Est-ce à dire que Kadebostany va mourir?

Non, surtout pas! La mort est quelque chose d’universel, on va tous mourir un jour. Il y avait donc plein de choses à développer autour de ça dans un album.

Vendredi 9 juin 2023, veille de la finale de la ligue des Champions à Istanbul, vous donnerez un DJ set dans un parc de la ville.