Hockey sur glace: Une banderole prend feu à la patinoire de Graben à Sierre

Ces derniers ont allumé des torches à la fin de la rencontre et l’une d’entre elles a terminé sa course au sol, sur les restes du tifo réalisé avant la partie qui traînaient sur le sol en bois de la tribune. Le feu a vite pris et les spectateurs présents aux alentours se sont déplacés pour se mettre en sécurité. Heureusement, ce début d’incendie a rapidement été maîtrisé, non sans laisser une forte odeur de brûlé dans la patinoire.

La ligue annonce des interdictions

Si personne n’a été blessé dans l’incident, celui-ci aurait pu prendre des proportions plus dramatiques et la ligue suisse de hockey a immédiatement réagi afin qu’un tel événement ne se produise plus. Elle interdit avec effet immédiat l’utilisation de matériel de supporters (drapeaux, tambours, mégaphone, tifo, etc.) au public du HC Sierre. De plus, l’instance a informé le club que si d’autres incidents devaient survenir, elle se réservait le droit d’actionner des plus sévères.