Lausanne - Une banque de lait maternel verra le jour début 2022

Les femmes allaitant leur enfant, avec un surplus de lait et désirant le donner par solidarité pourront le faire à Lausanne, dès 2022. Le CHUV en partenariat avec l’État de Vaud et Transfusion Interrégionale CRS (Croix-Rouge suisse) ont présenté ce jeudi les contours de la première banque de lait maternel romande. Cette structure va combler un manque en matière de traitement pour les bébés à risque, prématurés ou malades, mais aussi servira de soutien aux mères qui ont des difficultés à produire du lait. Les dons d’«or blanc» se feront sur une base volontaire et ne seront pas rémunérés comme le don de sang.

Donner et recevoir du lait maternel sera possible en Suisse romande en 2022 grâce à l’ouverture de la première banque de lait.

Lutter contre le marché noir

Le lactarium sera soumis à de hauts standards de qualité et de sécurité. Pour garantir le traitement, la traçabilité, la sécurité des produits sanguins, et la gestion des dons, le Service de néonatologie du CHUV s’est associé avec Transfusion Interrégionale CRS. Ce partenariat unique et novateur en Suisse a fait ses preuves à l’étranger. Les dons de lait seront systématiquement analysés et contrôlés, à contrario des échanges de lait qui sont proposés sur les réseaux sociaux, où les risques de contaminations microbiennes sont avérés.