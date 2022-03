Antarctique : Une barrière de glace grande comme Los Angeles s’est désintégrée

À cause de la vague de chaleur qui frappe le continent glacé, un bloc de 1200 km2 s’est effondré le 15 mars. Les experts tirent «la sonnette d’alarme».

En deux morceaux

Et «l’effondrement de la barrière de Conger est plus significatif, parce qu’il coïncide avec un événement de chaleur extrême», a souligné Peter Davis, océanographe au centre de recherche British Antarctic Survey. Un «vêlage» ne signifie pas nécessairement la désintégration totale d’une barrière de glace, nom donné au prolongement des glaciers au-dessus de la mer.

Ce n’est pas la première fois qu’une barrière de l’Antarctique se désintègre entièrement. Ainsi, en 2002, la barrière Larsen B, bien plus grosse, s’était effondrée, mais elle se trouvait sur la péninsule antarctique, de l’autre côté du continent. La barrière de Conger «est peut-être plus petite, mais elle est dans l’est de l’Antarctique, une région que nous estimions moins vulnérable», a commenté sur Twitter Andrew Mackintosh, de l’Université Monash, en Australie. «C’est une sonnette d’alarme.»

L’Antarctique se réchauffe plus vite

Il n’est pas possible au moment où un événement se produit de l’attribuer au changement climatique, mais l’intensification des vagues de chaleur est en ligne avec les prédictions des scientifiques. De manière générale, l’Antarctique, comme l’Arctique, se réchauffe plus vite que la moyenne de la planète, qui a gagné environ +1,1°C depuis l’ère préindustrielle. «Si cette vague de chaleur est un précurseur des futures conditions dans la région, alors ce vêlage est très significatif et les scientifiques vont faire tout leur possible pour comprendre comment ces deux événements sont liés», a insisté Peter Davis.