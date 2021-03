Afrique : Une base de l’ONU attaquée par des djihadistes au Nigeria

Des combattants du groupe État islamique en Afrique de l’Ouest ont envahi lundi la ville de Dikwa, attaquant un camp militaire et une base de l’ONU.

Des djihadistes liés au groupe État islamique (EI) dans le nord-est du Nigeria ont attaqué lundi une base de l’ONU dans la ville de Dikwa et tentaient dans la soirée de pénétrer dans un espace sécurisé où se sont réfugiés 25 travailleurs humanitaires, selon des sources sécuritaire et humanitaire.

Des combattants du groupe État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) ont envahi lundi soir la ville de Dikwa attaquant un camp militaire et une base de l’ONU, ont affirmé à l’AFP un responsable de l’armée et une source humanitaire sous couvert de l’anonymat.

Renforts militaires

Il y a trois ans, le 1er mars 2018, des combattants de Iswap avaient attaqué une base de l’ONU dans la ville de Rann, dans le nord-est du Nigeria, tuant trois travailleurs humanitaires et kidnappant un autre. Le nord-est du Nigeria est en proie à un conflit meurtrier depuis 2009 et le lancement d’attaques par les islamistes de Boko Haram.

En 2016, le groupe s’est scindé, avec d’un côté la faction historique et de l’autre, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), reconnu par l’État islamique. Depuis le début du conflit, plus de 36’000 personnes ont été tuées, et plus de deux millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.

Attaques meurtrières se multiplient

Le président, ancien général putschiste dans les années 1980, avait été élu en 2015 sur la promesse d’écraser cette rébellion djihadiste. Mais six ans plus tard, les groupes Boko Haram et Iswap contrôlent toujours de vastes zones rurales ainsi que des routes stratégiques, où ils multiplient attaques et enlèvements de soldats, de civils et de membres d’ONG.