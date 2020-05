Coronavirus en Suisse

Une base légale pour l'app de traçage des contacts

Le cadre juridique entourant la future application mobile visant à lutter contre le Covid-19 sera élaboré par Berne et devra être validé par le Parlement.

Tester l'application

Le besoin de surveiller l'évolution de la maladie est important dans une phase d'assouplissement et d'ouverture, a expliqué Alain Berset. Le nombre de tests a déjà été augmenté afin de contrôler la propagation. Le but est d'éviter une réapparition de la maladie et le retour à des mesures plus restrictives. «Il ne faut rien laisser au hasard.»