Guerre en Ukraine : Une base militaire frappée tout près de la Pologne

Dimanche, des bombardements ont touché une base militaire ukrainienne proche de la frontière avec la Pologne. Dans le même temps, un premier journaliste étranger a perdu la vie en couvrant le conflit.

Une base militaire ukrainienne tout près de la Pologne a été bombardée par l’armée russe, qui a affirmé dimanche y avoir «éliminé» des «mercenaires étrangers» et des «armes étrangères», tandis qu’un journaliste américain a été tué près de Kiev. Sur le front des pourparlers russo-ukrainiens, un négociateur russe a évoqué dimanche des «progrès significatifs», Kiev indiquant de son côté que Moscou avait cessé de lancer «des ultimatums» et commençait à «écouter attentivement nos propositions».

Dans la nuit, les forces russes ont frappé la base militaire de Yavoriv, à seulement une vingtaine de km de la frontière avec la Pologne, pays membre de l’Otan, et à une quarantaine de km de la grande ville de Lviv, où vivent de nombreux déplacés. Ces frappes, selon le gouverneur de la région Maxim Kozitsky, ont été menées depuis les mers Noire et d’Azov et ont fait 35 morts et 134 blessés.

«Jusqu’à 180 mercenaires étrangers»

«Vladimir Poutine est frustré»

Un convoi échoue à rejoindre Marioupol

Marioupol, ville stratégique située entre la Crimée et le Donbass, manque de vivres et est privée d’eau, de gaz, d’électricité et de communications. Plus de 2100 habitants y ont été tués depuis le début de l’offensive russe et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a mis en garde contre «un scénario du pire».