Chêne-Bougeries (GE) – Une maison centenaire en feu mobilise les pompiers

Chêne-Bougeries (GE) : Une bâtisse centenaire en feu mobilise les pompiers

Un incendie a causé de sérieux dégâts à une maison ancienne, dans le secteur de Conches. Le sinistre n’a pas fait de victime.

L’occupant des lieux a lui même alerté le Service d’incendie et de secours (SIS). Pour une raison que l’enquête devra déterminer, un feu a éclaté dans les combles de sa maison, mardi peu avant 22h. Située au numéro 9 du chemin Chapeau-Rouge, à Conches sur la commune de Chêne-Bougeries (GE), la bâtisse a été construite il y a plus d’un siècle. «Elle est tout en bois, ce qui supposait un risque important de propagation du sinistre et explique l’ampleur des moyens engagés», a indiqué le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du SIS. Entre les sapeurs professionnels et les volontaires de la commune, 35 pompiers et huit véhicules ont pris part à l’opération.