Auto - Une «Batmobile» faite maison

Restait à donner un corps à ce cœur bavarois. Le châssis roulant a été conçu en France, la carrosserie en Angleterre, et de nombreuses pièces proviennent du monde entier, ce qui a donné lieu à des échanges d’e-mails parfois sans fin. «Tout est hyperspécial sur cette voiture, à commencer par les suspensions», précise Marco Moser. «J’ai vu les plans en 3D, c’est magnifique. Les spécialistes du Mans m’ont juste demandé quel moteur et quelle boîte de vitesses j’allais implanter dans le châssis, cela pour des questions de points d’ancrage.»

Certains auront sans doute été frappés par la ressemblance étonnante entre le bolide de Marco Moser et la mythique Lamborghini Countach. Normal, puisque Prova Designs, la société anglaise qui a conçu la carrosserie du prototype de Semsales, est spécialisée dans la fabrication de répliques dumodèle iconique des années 1970.

En bon mécano, le Vaudois émigré dans le canton de Fribourg a donc assemblé le tout durant une grosse décennie, jonglant un moment entre son commerce de remorques et la gestion d’un pub.

Rien à voir, on l’aura compris, avec un travail à la chaîne. C’est que l’homme est un perfectionniste, n’hésitant pas à remettre plusieurs fois l’ouvrage sur le métier: «La première boîte de vitesses ne me satisfaisait pas entièrement. La nouvelle, conçue pour les gros V8 américains, supporte beaucoup de couple. Le mariage idéal avec le moteur Audi, revisité pour flirter avec les 600 ch. En théorie, ce bolide de 900 kilos, habillé d’une robe en fibre de verre et de quelques éléments en carbone, pourrait atteindre les 300 km/h. À vé­rifier, mais uniquement sur circuit!