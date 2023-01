Une batterie brûle et fait plusieurs milliers de francs de dégâts

Canton de Saint-Gall : Une batterie brûle et fait plusieurs dizaines de milliers de francs de dégâts

Un habitant de la maison s’en est aperçu à temps et a pu sortir pour avertir les pompiers locaux. Ces derniers se sont rendus sur place avec une trentaine de membres et ont rapidement pu maîtriser le sinistre. Personne n’a été blessé mais l’habitation a subi d’importants dégâts à cause de la fumée; ceux-ci sont estimés à plusieurs dizaines de milliers de francs.