Etats-Unis : Une batterie moins chère et plus résistante?

A l’issue de ce mardi, annoncé «journée de la batterie», le boss de Tesla, Elon Musk, doit faire une annonce. Les acteur du secteur sont suspendus aux lèvres de l’entrepreneur.

Elon Musk n’a ni démenti ni confirmé ces spéculations: il a ainsi assuré, toujours sur son compte Twitter, que Tesla avait bien l’intention «d’augmenter, et non de réduire, ses achats de cellules de batteries auprès de Panasonic, LG et CATL (et possiblement auprès d’autres partenaires)».