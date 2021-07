Tennis - Une belle finale Gaston-Ruud dans l'Oberland bernois

Le Français Hugo Gaston se révèle un peu plus.

Il s'était révélé à Roland-Garros l'année dernière - victoire contre Stanislas Wawrinka, puis défaite contre Domini c Thiem en 5 sets en 8e de finale - et tient peut-être son premier vrai tournoi référence. Le Français Hugo Gaston (20 ans) s'est qualifié samedi dans l'Oberland bernois pour sa première finale sur le grand circuit de l'ATP Tour.

«Bon feeling»

Le Toulousain d'1m72 compte jusqu'ici quatre titres ITF, mais n'avait jamais encore autant brillé chez les « grands » . Samedi, il a su gérer un départ poussif, pour finalement se jouer du Serbe Laslo Djere, tête de série No 7 de l'épreuve, en trois sets (3-6 6-3 6-3) grâce à une bonne lecture du jeu en retour (11 balles de break, 5 converties).

« C'est un bon feeling bien sûr, je suis super heureux d'être en finale, j'espère que ce sera un bon match, que je profiterai du moment, a souri celui qui avait gagné vendredi 13-11 au tie-break du troisième set la veille, contre le Chilien Cristian Garin (tête de série No 4). On verra ce qui va se passer, mais j'y crois et je vais essayer de donner le maximum pour ramener la coupe. »