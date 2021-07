Suisse romande - Une (belle) terrasse et un (bon) terrain de pétanque SVP!

La Guinguette

Nouveau spot à Genève! La Guinguette a commencé son activité début mai et ne désemplit pas. L’établissement se situe dans un petit bâtiment néoclassique et s’étend sur le gazon du parc La Grange. Le lieu est géré par l’équipe du Marcel, dans le quartier de Plainpalais, réputé pour ses croque-monsieur et son terrain de pétanque qu’on retrouve ici.