Genève

Une benne à ordures s’embrase dans la rue

Un incendie a démarré dans un container de récupération des déchets, mercredi soir au centre-ville. Il n’y a pas eu de blessé.

«C’était impressionnant», s’est émue une témoin du feu qui a éclaté mercredi soir peu avant 20 heures, dans une benne à ordures de la rue Guillaume-Tell, dans le quartier des Bergues. Mais au final, plus de peur que de mal. Personne n’a été blessé et les secours n’ont pas eu à évacuer des voisins de chez eux. Il n’y a pas eu non plus de dégâts aux alentours, précise la police cantonale.