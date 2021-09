 Genève - Une benne en feu: Balexert entièrement évacué 

«Une alarme s’est déclenchée. Elle demandait à tout le monde de sortir du bâtiment. Les commerçants aussi ont dû fermer boutique et se rendre au point de rassemblement», relate un Genevois qui faisait ses emplettes dans le centre commercial de Balexert, jeudi après-midi. «Personnellement, je n’ai pas vu de fumée, mais des employés m’ont dit que ça sentait le brûlé dans les escaliers de secours», poursuit le lecteur reporter.

A l’origine de cette odeur: une benne à ordures en feu sous le quai de chargement du centre, confie le major Jérôme Barbey du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). «Il y a eu un gros dégagement de fumée dans une partie de Balexert et dans le parking». C’est le détecteur qui a alerté les pompiers vers 14h40. L’incendie, maîtrisé peu après 15h, a mobilisé 31 professionnels du SIS et onze véhicules.