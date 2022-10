Argovie: une bétonneuse évite une voiture et se renverse

Lundi 10 octobre, à 15 h 30, une bétonneuse s’est renversée à Kaiseraugst. Le chauffeur a expliqué à la police cantonale qu’il avait dû exécuter une manœuvre pour éviter une voiture de tourisme sombre dans un rond-point. Le camion s’est alors incliné et a versé sur le côté droit. Du béton s’est échappé du véhicule et en a endommagé un autre. Le chauffeur a été légèrement blessé dans l’accident et a dû être transporté à l’hôpital pour passer des examens. La bétonneuse a été lourdement endommagée.