Écologie - Une bière «zéro déchet»? Le liquide en vrac testé dans les supermarchés

Deux magasins Coop en Suisse alémanique ont été choisis pour un projet pilote de «station de remplissage» d’eau minérale et de bière. Les clients peuvent se munir de leur propre bouteille, gourde ou récipient, et se servir de la marque d’eau grisonne Rhäzünser ou de la bière Valaisanne. Un écran tactile et une balance permettent de peser la quantité de ce dont on se sert, et une étiquette avec code-barres sort pour le passage ultérieur en caisse.