Une bimbo accro au bistouri créé le buzz

États-Unis : Une bimbo accro au bistouri crée le buzz

L’Américaine Mary Magdalene choque la Toile à cause de ses transformations physiques extrêmes qui mettent sa vie en danger.

Mary Magdalene défraie la chronique avec ses multiples opérations de chirurgie esthétique. Ici avant (à g.) et après ses interventions (à dr.)

Après la transgenre Jessica Alves qui a été révélée au grand public en tant que «Ken humain» grâce à d’innombrables opérations de chirurgie esthétique, voici Mary Magdalene, 25 ans, modèle sur OnlyFans. Cette ancienne stripteaseuse, aussi accro au bistouri, a complètement transformé son physique, dès l’âge de 21 ans. Elle a notamment eu quatre rhinoplasties, des injections de sa propre graisse dans le visage, quatre augmentations mammaires, plusieurs liposuccions, des implants fessiers et le volume de ses lèvres a été augmenté plusieurs fois. Et son sexe, qui a aussi été remodelé, est considéré comme «le plus gros vagin du monde». Durant cette intervention, en 2018, Mary avait failli mourir car elle avait eu une hémorragie, selon le «Daily Mail».