En septembre 2020, Natalie Hersche, une femme de Suisse orientale, a été arrêtée en Biélorussie pour avoir participé à une marche de protestation pour les droits des femmes et contre le président Loukachenko. Elle est accusée d’avoir résisté à la police. Un tribunal à Minsk l’a récemment condamnée à 2 ans et demi de prison. Sa peine a été confirmée en appel.

Difficile vie en prison

Natalie Hersche est dans une cellule avec dix codétenues. «À 6 heures, je me lève et je fais le lit. À 6 h 30, c’est petit-déjeuner, suivi à 8 heures du contrôle du matin. Un gardien entre dans la cellule et compte si tout le monde est là. À 13 heures, c’est le repas de midi et, de 14 à 15 heures, nous avons le droit de prendre l’air dans une cour étroite pendant une heure. À 18 heures, il y a le souper puis, à 20 heures, un autre contrôle des présences. À 22 heures, extinction des feux» a-t-elle indiqué à «20 Minuten».

Elle ajoute que la cellule d’environ quatre mètres sur huit est occupée par dix détenues. Il y a des sièges, mais pas pour tout le monde. Certaines doivent donc s’asseoir sur les lits. Mais pendant la journée, nous n’avons pas le droit de dormir ni d’aller sur les étages supérieurs des lits. Et les lits inférieurs sont si bas que nous devons nous arc-bouter lorsque nous nous y asseyons. Il n’y a pas non plus d’eau chaude dans les cellules, l’eau qui sort du robinet est si froide que vous pouvez à peine y mettre les mains pendant 10 secondes. Nous sommes autorisés à prendre une douche chaude une fois par semaine, toujours le lundi. Nous ne sommes pas non plus autorisées à couper ou à teindre nos cheveux.