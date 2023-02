Une bise décoiffante… et ça va encore forcir jusqu’en soirée

Rafale à 123 km/h à La Dôle : Bise décoiffante: la vitesse sur l’A1 limitée à 60 km/h à Allaman

Pour l’instant… parce que MétéoSuisse avertit que les vents devraient encore se renforcer jusqu’à la fin de la journée et atteindre des «valeurs rarissimes». Le service a un haut degré de confiance car jusqu’à la mi-journée, les valeurs relevées ont été très proches de celles qui avaient été prédites. On pourrait même battre un record historique du côté de Genève. C’est au bout du lac et sur la Côte que les vents les plus forts sont attendus.