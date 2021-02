États-Unis : Une blague de sa femme, et il réalise qu’il a peut-être un fâcheux problème

Un Américain de 38 ans a réussi à avaler un de ses écouteurs sans fil dans son sommeil. Il a fallu que son épouse fasse une plaisanterie pour qu’il se dirige tout droit vers l’hôpital.

Brad a commencé à y voir plus clair lorsqu’il s’est mis à chercher un de ses écouteurs sans fil. En plaisantant, sa femme Heather et son fils Owen lui ont demandé s’il ne l’avait pas avalé, ce qui pouvait expliquer son inconfort. «Ma femme m’en a parlé quand je suis rentré, et nous en avons ri. Mais quelque chose a fait tilt et j’ai eu l’étrange sentiment de l’avoir avalé dans mon sommeil», raconte le trentenaire. Peinant à croire à cette hypothèse, Brad a fini par se dire qu’il valait mieux prévenir que guérir. Il s’est donc rendu à l’hôpital.