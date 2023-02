Discriminations: Une blague raciste au boulot? Deux tiers des salariés ne pipent pas mot

Agir contre le racisme? Jamais

Et pas tout le monde réagirait de la même façon dans les mêmes circonstances. «En étant témoin d’une blague raciste contre un collègue, les femmes interviennent plus fréquemment (41%) que les hommes (25%)», relève l’OFS. La tendance s’inverse dans les transports, où les hommes s’en mêlent un peu plus souvent que les femmes. Par contre, dans tous les cas, les personnes issues de la migration sont bien plus enclines à intervenir que les Suisses.