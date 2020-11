«Sauvés par le gong» : Une blague sur la greffe de rein de Selena ne passe pas

La production du reboot de «Sauvés par le gong» a dû présenter des excuses à Selena Gomez après une plaisanterie douteuse sur sa maladie dans un épisode.

C’est une publicité dont le service de streaming Peacock se serait bien passé. Une conversation entre deux personnages et un graffiti sur un mur dans une scène du reboot de «Sauvés par le gong» ont déclenché une polémique aux États-Unis samedi 28 novembre 2020. Tous les deux avaient pour sujet la greffe de rein subie par Selena Gomez en 2017 consécutive à un lupus, une maladie auto-immune. Dans le dialogue, deux adolescentes évoquaient le donneur de rein, l’une assurant qu’il s’agissait de la mère de Justin Bieber, l’autre de Demi Lovato (en réalité, c’est son amie, l’actrice Francia Raisa, qui lui a fait don de son organe). Plus tard dans l’épisode, on pouvait lire sur un mur: «Selena Gomez a-t-elle vraiment un rein?»

Les fans de la chanteuse de 28 ans sont rapidement montés au créneau, déplorant que la série fasse des blagues sur un sujet aussi grave et méprisent ainsi leur idole, mais également toutes les personnes souffrant de problèmes de santé similaires. La phrase «Respectez Selena Gomez» est alors devenue l’un des sujets les plus tendance sur Twitter, forçant Peacock, NBCUniversal – à qui appartient la plateforme – et la production de «Sauvés par le gong» à présenter leurs excuses. «Nous n’avons jamais eu l’intention de nous moquer de la santé de Selena. Nous avons été en contact avec son équipe et ferons un don à son association caritative, le Selena Gomez Fund for Lupus Research», ont-ils fait savoir dans un communiqué transmis à «Variety».

Si l’interprète de «Lose You to Love Me» n’a pas réagi, l’amie qui lui a offert un rein s’est exprimée dans sa story Instagram. «Des acteurs et producteurs m’ont contactée pour s’excuser et j’apprécie vraiment cela. Il faut que la chaîne réalise et reconnaisse, à travers ses excuses publiques, que des donneurs ont pu être blessés. Il ne s’agit pas de moi, mais de reconnaître l’incroyable rôle que jouent les donneurs», a-t-elle écrit. Elle a poursuivi sur Twitter en faisant savoir aux personnes qui avaient donné un de leurs organes qu’elles étaient courageuses et que leur acte désintéressé était apprécié et estimé.