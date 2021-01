Alors que les reins des BMW à quatre roues deviennent toujours plus larges et volumineux, c’est tout le contraire pour les transformations des BMW R18, présentées à l’automne dernier, dont c’est la minceur qui fait la beauté. C’est dans ce même état d’esprit que les designers de Kingston Custom à Gelsenkirchen (Allemagne) ont conçu la «Spirit of Passion» dans le style art déco. L’avant rappelle la légendaire BMW 328 des années 1930 et, qu’on le veuille ou non, la Batmobile.