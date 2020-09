Les organisateurs et la société de navigation du lac de Constance écrivent dans un communiqué conjoint que «l'événement a été approuvé par les autorités compétentes». Avant et pendant l'événement, les passagers du bateau ont été informés qu’ils devaient se protéger, expliquent les deux entreprises qui précisent avoir aussi rappeler les mesures d'hygiène.

Un autre fête le lendemain

Un traçage des contacts a également été mis en place si bien que seuls les fêtards déjà inscrits et qui avaient un QR code et une pièce d'identité valide étaient autorisés à monter à bord. Des masques gratuits ont aussi été distribués à tous les visiteurs, précisent les organisateurs qui estiment donc avoir respecté la réglementation fédérale. Malgré ces mesures, comme on peut le voir sur les photos envoyées par le lecteur, très peu d'invités portaient des masques samedi dernier.

Dimanche, une autre fête a eu lieu sur l'Euregia. Selon le «St. Galler Tagblatt», le respect des gestes barrières n’était pas non plus au rendez-vous. De plus, la police allemande a été appelée dimanche en raison de plaintes liées au bruit. La musique était apparemment trop forte et pouvait être entendue jusqu'au rivage. Le journal précise que le canton de Thurgovie envisage de lancer une action en justice contre l'organisateur.