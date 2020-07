Uri

Une boîte à chat pour sauver les petits félins

Un cabinet vétérinaire de Schattdorf (UR) a installé devant ses locaux une petite caisse en bois permettant d’y déposer anonymement des chatons. La mesure est censée éviter que les petits ne soient abandonnés dans la nature.

On connaissait déjà les boîtes à bébé, qui permettent aux mères désespérées d’abandonner anonymement leur enfant sans le mettre en danger. Un vétérinaire uranais s’est inspiré de ce système afin d’éviter que des chatons ne soient abandonnés par leur propriétaire dans de mauvaises conditions. Selon le «Bote der Urschweiz» , la boîte à chat a été installée juste devant le cabinet Adlergarten de Schattdorf (UR). Il s’adresse aux personnes n’ayant pas le temps, l’envie ou les moyens de s’occuper de leurs animaux. La prise en charge d’un chaton, qui n’est pas élevé par sa mère, est en effet très fastidieuse: il faut notamment le nourrir toutes les deux heures.

Garantir l’anonymat

«Nous sommes impatients de voir si l’offre sera utilisée. Pour l’instant, c’est impossible de savoir si ce sera le cas», explique Celine Ziegler, assistante vétérinaire dans le cabinet en question. La boîte est équipée de trous permettant aux chatons de respirer sans problème. Elle est par ailleurs rembourrée et elle résiste aux intempéries. De plus, elle est cachée par une haie afin que les propriétaires puissent y déposer les animaux en toute discrétion. Une caméra de surveillance filme l’intérieur la boîte, mais les images, sans son, sont effacées tous les jours afin de garantir la protection des données.

Céder ses droits

Selon le cabinet, tout chaton déposé sera pris en charge dans un délai de maximum 30 minutes. Les employés peuvent accéder aux images de surveillance via une application, 24 heures sur 24. Mais contrairement aux boîtes à bébé, où les mères ayant changé d’avis ont une année pour s’annoncer aux autorités et réclamer leur bébé, les propriétaires des chatons abandonnés cèdent tous leurs droits et obligations au cabinet.