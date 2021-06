Plainpalais (GE) - «Une boîte de nuit à ciel ouvert» sur la plaine

«Je rentrais d’une soirée chez des amis et j’ai vu une tonne de monde sur la plaine. C’était la grosse fiesta», raconte une habitante du quartier de Plainpalais. Dans la nuit de samedi à dimanche, pas moins de 1000 personnes faisaient la fête sur la place. «Il y avait de la musique. Les gens criaient, dansaient et chantaient. On aurait dit une boîte de nuit à ciel ouvert», rapporte la riveraine.