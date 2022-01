Sécurité : Une boîte noire dans chaque nouvelle voiture

Dès juillet, chaque nouvelle voiture disposera d’un système d’assistance qui enregistrera les comportements du véhicule et de son conducteur.

Dès cet été, toutes les nouvelles voitures seront équipées d’un enregistreur de données d’accident comme celui qui se trouve dans chaque avion. Le mouchard enregistrera la vitesse, l’accélération et les autres fonctions du véhicule comme les airbags et les feux clignotants. Les données seront stockées dans le véhicule lui-même. Selon l’Office fédéral des routes, le système doit aider à déterminer, après un accident, si et comment les divers équipements du véhicule ont fonctionné. «On saura si les phares étaient allumés ou si l’airbag s’est ouvert correctement» explique un porte-parole dans le «Tages-Anzeiger.»