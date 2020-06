Fonte du pergélisol

Une bombe à retardement climatique et sanitaire

La fonte des sols gelés du pergélisol, qui pourrait être à l'origine d'une pollution aux hydrocarbures sans précédent dans l'Arctique russe, menace d'accélérer le réchauffement climatique.

Le 29 mai, 21'000 tonnes de carburant contenu dans un réservoir, appartenant au grand groupe minier russe Norilsk Nickel, se sont déversées dans une rivière et les terrains avoisinants, après la rupture des piliers soutenant l'édifice. Le dégel du sous-sol fait figure de cause possible de cette catastrophe.