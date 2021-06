RDC - Une bombe artisanale explose dans une église

RDC : Explosion d’une bombe dans une église, deux blessées

Un engin explosif artisanal visait dimanche matin une messe à l’est de la RDC. La bombe a explosé avant que les fidèles ne soient dans l’édifice.

Des experts de la Mission de l’ONU en RDC (Monusco) et de la mairie de Beni se sont rendus sur place et ont sécurisé le périmètre. «Nous avons institué une commission sécurité au sein de la paroisse. On doit être vigilants», a déclaré à l’AFP le père assomptionniste Isidore Kambale, curé de la paroisse.

Une deuxième bombe artisanale

À l’origine, des rebelles musulmans ougandais, les ADF ont fait souche depuis plus de 25 ans dans cette partie de l’Est de la RDC, dans la province du Nord-Kivu, d’où ils n’attaquent plus depuis longtemps l’Ouganda voisin. Les ADF sont accusés d’avoir massacré des centaines de civils depuis le lancement d’opérations militaires contre leur base dans la jungle autour de Beni en novembre 2019.

Le 11 mars, les États-Unis ont placé les ADF parmi les «groupes terroristes» affiliés au groupe État islamique (EI). De nombreuses questions se posent depuis lors sur la réalité et la profondeur de leurs liens supposés avec l’EI. Le 6 mai, le président Félix Tshisekedi a décrété l’état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri en vue de mettre un terme aux activités meurtrières de la centaine de groupes armés locaux et étrangers recensés dans l’est congolais par le Baromètre sécuritaire du Kivu (KST en anglais). Les ADF sont le plus meurtrier de ces groupes. Mi-juin, le président Tshisekedi s’est rendu à Beni, où il a appelé la population à «collaborer» avec les forces de sécurité face aux ADF, un «ennemi sournois».