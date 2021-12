Allemagne : Une bombe de la Seconde Guerre mondiale explose à Munich

Des travaux pour percer un tunnel sous les voies de chemin de fer, près de la gare munichoise, ont provoqué l’explosion d’une bombe qui était enfouie depuis plus de 75 ans. Quatre blessés.

Comme l’a expliqué le ministre b a varois de l ’ Intérieur, Joachim Herrmann, «lors de travaux de forage » , à proximité d’un pont que tous les trains doivent emprunter pour entrer dans la gare centrale munichoise et en sortir, « une bombe aérienne de 250 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale a été touchée. Des débris ont été projetés à des centaines de mètres». Toute la zone a été fouillée et de nombreux camions de pompiers et une cinquantaine de forces d ’ intervention étaient sur place.