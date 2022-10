Allemagne : Une bombe de la Seconde Guerre mondiale refait surface à Francfort

Truffé d’explosifs encore intacts

Le sol des villes allemandes demeure truffé de bombes qui n’ont pas explosé et qui sont régulièrement découvertes sur des chantiers de construction, septante-sept ans après la Seconde Guerre mondiale. En 2017, la découverte à Francfort d’une bombe de 1,4 tonne avait entraîné l’évacuation de 65’000 personnes. Et en décembre 2021 une bombe de la Seconde Guerre mondiale avait explosé sur un chantier proche de la gare de Munich (sud), faisant quatre blessés et interrompant le trafic ferroviaire.