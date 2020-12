États-Unis : Un camping-car explose à Nashville après un mystérieux compte à rebours

«Une bombe est dans ce véhicule et va exploser», disait une voix diffusée par haut-parleur peu avant l’explosion d’un camping-car dans le centre de la capitale du Tennessee, faisant au moins trois blessés et d’importants dégâts.

L’explosion a eu lieu à 6h30 (13h30 en Suisse), provoquant d’importants dommages sur les façades des bâtiments environnants. Les vitres de nombreux appartements, commerces et bureaux ont été soufflées. Des débris – verre, branches d’arbres, briques – jonchaient le sol, des conduites d’eau ont été percées et des véhicules garés ont été endommagés ou brûlés entièrement.

«Nous pensons que c’était un acte délibéré», a affirmé le porte-parole de la police de Nashville, Don Aaron. Le quartier a été bouclé par les forces de l’ordre. Le FBI et l’Agence fédérale spécialisée dans les armes et les explosifs ont pris les rênes de l’enquête.

Le porte-parole du président Donald Trump, Judd Deere, a tweeté que le président était «reconnaissant aux incroyables premiers intervenants et prie pour les blessés». Le président-élu Joe Biden a publié une déclaration dans laquelle lui et son épouse Jill, «remercient tous les premiers intervenants qui ont travaillé aujourd’hui en réponse à l’incident, et souhaitent aux blessés un prompt rétablissement».