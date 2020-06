Afghanistan

Une bombe explose dans une mosquée à Kaboul

Un homme et un imam sont décédés ce mardi lors d’un attentat dans un quartier diplomatique de la capitale. L’attaque n’a pas encore été revendiquée.

Une mosquée située à l’entrée de la Zone verte, quartier diplomatique protégé, a été la cible d’un attentat mardi durant la prière du soir, tuant au moins un fidèle et un imam renommé, a annoncé le ministère de l'Intérieur afghan.

Zone verte

Wazir Akbar Khan est le quartier central dans lequel se trouve la Zone verte, où la plupart des ambassades et autres institutions étrangères s’abritent derrière de hauts murs en béton.

L’explosion, encore non revendiquée, a été fortement ressentie dans le quartier, qui abrite également le palais présidentiel et le quartier général de l’Otan, poussant ses occupants à s’abriter dans des salles sécurisées.

Le gouvernement afghan a qualifié d’«odieuse» cette attaque, qui «révèle la brutalité et l’inhumanité de ceux qui commettent délibérément des violences contre nos oulémas et des personnes innocentes», selon le porte-parole de la présidence Sediq Sediqqi.

Cible fréquente d’attentats

La Zone verte a déjà été l’objet de nombreuses attaques. La plus meurtrière, l’explosion devant l’une de ses portes d’entrée d’un camion-citerne piégé, avait fait au moins 150 morts et 400 blessés en mai 2017. Plusieurs ambassades, dont celles de France et d’Allemagne, avaient alors été fortement endommagées.