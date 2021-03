Birmanie : Une bombe tue son père, il survit sur ses genoux

L’armée birmane procède à des frappes aériennes depuis samedi soir dans le Sud-Est du pays, où des Birmans fuient le pays pour rejoindre la Thaïlande.

Quelque 3000 membres de cette minorité ont fui dans la jungle pour gagner la Thaïlande, selon l’Organisation des femmes Karen. Les raids aériens se sont poursuivis dimanche et lundi.

Pris en charge par l’ONG

Parmi les cibles des avions samedi soir, figurait la hutte en bambou de Saw Ta Eh Ka Lu Moo Taw, qui va avoir trois ans, et sa famille d’agriculteurs installée dans une vallée du district de Papun.

«Il était assis sur les genoux de son papa à ce moment-là et un éclat de bombe a tué son père», raconte à l’AFP David Eubank, missionnaire évangélique et ex-officier des forces spéciales américaines qui a fondé et dirige l’ONG Free Burma Rangers. Le père, âgé de 27 ans, est mort sur le coup.