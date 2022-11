Egalité femmes-hommes: Une bonne et une mauvaise nouvelle: écarts salariaux au plus bas, mais…

Grandes différences entre secteurs

Les syndicats sont friands de formulations globalisantes et chocs. L’Union syndicale suisse, dans sa réaction mardi, dit que «les femmes gagnent 717 francs par mois de moins que les hommes». Or ce chiffre n’est qu’une moyenne et ne tient pas compte des grandes différences entre secteurs et classes de salaires. Par exemple, les hommes à bas salaires ne sont qu’un peu moins mal payés que les femmes à bas salaires. Dans l’hôtellerie et la restauration, l’écart est aussi relativement réduit. Par contre, chez les cadres et dans des secteurs spécifiques, la différence inexpliquée est immense. Dans la finance et les assurances, elle est de 32,4%. Vu les salaires élevés du secteur, la différence est donc largement plus élevée que les 717 francs de moyenne calculés par l’OFS.