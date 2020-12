Accord post-Brexit : «Une bonne nouvelle pour le monde entier», selon Guy Parmelin

Le futur président suisse s’est réjoui dimanche de la signature du traité commercial entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Il estime qu’elle représente une bonne nouvelle «pour la Suisse aussi».

Guy Parmelin n’a pas fait de commentaire sur les implications de l’accord pour les négociations en cours entre la Suisse et l’Union européenne.

L’accord commercial post-Brexit entre l’Union européenne et le Royaume-Uni est «une bonne nouvelle pour le monde entier», a déclaré dimanche le futur président suisse et ministre de l’Économie Guy Parmelin au journal «SonntagsZeitung».

Et c’est une bonne nouvelle «pour la Suisse aussi», a ajouté celui qui prendra la présidence tournante du pays au 1er janvier, dans cette première réaction de la Suisse à l’accord signé in extremis cette semaine.

Il n’a toutefois pas fait de commentaire sur ce que cet accord pourrait signifier pour les négociations actuellement en cours entre la Suisse et l’Union européenne. «Nous attendons maintenant le texte et analyserons l’ensemble de la situation», a-t-il ajouté.

Dix mois de négociations

Londres et Bruxelles ont signé jeudi un accord post-Brexit, après dix mois d’intenses négociations et alors que le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l’Union le 1er janvier 2020, doit sortir du marché commun au 1er janvier 2021.

Après avoir à nouveau refusé de faire partie de l’Union européenne en 1992, la Suisse avait voté en 2000 en faveur d’accords bilatéraux avec l’Union. Mais Bruxelles avait décidé en 2008 qu’aucun nouvel accord ne serait possible sans un accord-cadre fixant les modalités des relations, principalement économiques, entre la Suisse et l’UE. Et ne cache pas son impatience croissance d’arriver rapidement à un tel accord.