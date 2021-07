Vaud : Une bonne partie des rivières lausannoises sont polluées

Les cours d’eau traversant des zones urbaines sont dans un état préoccupant, révèle un rapport de la Ville de Lausanne. Ceux qui cheminent davantage en forêt sont plus sains.

Les bassins versants les plus pollués sont ceux qui traversent davantage de zones urbaines, indique la Commune, soit la Vuachère, la Louve et la Chamebronne. Les pollutions y sont de plus en plus importantes au fur et à mesure qu’on s’approche de leur embouchure dans le Léman. Plus au nord, on trouve le Talent, la Chandelar et les sources de la Bressonne, qui évoluent dans un environnement principalement forestier; leur pureté y est bien meilleure, et les altérations morphologiques moins importantes, précise le rapport.