Tube de l’été : Une bouffée de légèreté pour danser sous le soleil

Le Danois Pharfar et la Roumaine Serena ont sorti «Goodie Goodie», bien parti pour devenir un tube estival.

Il faut dire qu’à la création des rythmes de ce morceau, on retrouve Pharfar, 47 ans, une légende du dancehall et du ­reggae au Danemark. Soren Schou (son vrai nom) est célèbre en tant que producteur, après avoir travaillé pour de nombreuses pointures jamaïcaines comme Sizzla, Max Romeo ou encore Anthony B. Il l’est également en tant que musicien récompensé en 2016 par deux Danish DeeJay Awards pour son hit « La’ Mig Rulle Dig ».

Concernant «Goodie Goodie», Pharfar a expliqué à Caderno Pop qu’il avait conçu cette chanson dans le simple but «que les gens dansent et oublient leurs problèmes en l’écoutant». En parlant de sa collaboration avec Serena, il l’a définie comme «unique entre des artistes de différents pays et cultures». On précisera que la chanteuse roumaine de 26 ans est une super­star dans son pays. Elle l’a par ailleurs représenté au Concours Eurovision de la chanson en 2018 avec le titre «Safari», devenu par la suite un tube.