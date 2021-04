Le but: inonder la carte de la Suisse de lumières d’espérance.

La plateforme trilingue montre une carte de la Suisse, qui va briller de plus en plus fort avec chaque nouvelle lumière qui sera allumée. Chaque participant peut aussi publier des messages, des prières et des témoignages d’espoir. Chacun est invité à y partager ses pensées, avec sa bougie virtuelle qui brillera dans son canton de domicile. La bougie, avec son message, peut également être envoyée à une connaissance.