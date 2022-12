Romanshorn (TG) : Une boule de 230 litres de gin volée au fond du lac de Constance

Mystère et boule de… gin! Une boule de 800 kg, fixée depuis août dernier à un socle en béton à 23 mètres de profondeur dans le lac de Constance et contenant la célèbre eau-de-vie, devait être repêchée, mais n’a pas été retrouvée. Le propriétaire suppose que cette mystérieuse disparition est à mettre sur le compte de voleurs. «C’étaient des professionnels complets», explique Cello Fisch, le directeur de la manufacture Ginial, à Romanshorn (TG). D’après lui, la récupération des 230 litres n’a été possible qu’avec un ensemble d’outils spécifiques.