Une boule de poils, promue adjudant d’état-major

Brigadier Brocoli, star d’une autre caserne

Lili n’est pas le seul chat qui répand de la bonne humeur parmi les soldats. Le «Brigadier Brocoli» de Lyss (BE) est également connu dans toute la Suisse. Le matou est nommé ainsi car lors de sa première visite à l’armurerie de Lyss, il avait pris une bouchée de brocoli de l’assiette d’un soldat. Il a plus tard été officiellement reconnu comme membre de l’armée et promu.