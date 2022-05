Football : Une bourde monumentale en Hongrie

David Dombo, gardien du Kisvrada FC en première division hongroise, a vécu un immense moment de solitude contre Honved.

Voilà qui ne va pas améliorer sa confiance. David Dombo, gardien de Kisvrada, a tenté un geste technique visiblement au-dessus de ses capacités contre Honved en championnat de Hongrie. En voulant jouer au plus malin face à l’attaquant Nenad Lukic, Dombo s’est monumentalement emmêlé les pinceaux, à quelques mètres seulement de son but. Résultat: Lukic a marqué un but tout fait, permettant à son équipe d’obtenir le point du match nul (1-1).