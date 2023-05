Football: Une bousculade fait 12 morts dans un stade au Salvador

Plusieurs supporters ont été blessés et transportés à l'hôpital, dont deux dans un «état critique», avait déclaré la police plus tôt. Selon ses premières informations, la bousculade aurait été déclenchée par des supporters qui tentaient d'entrer dans le stade pour y assister à un match de championnat entre l'équipe locale Alianza et le CD FAS. La rencontre a été interrompue et des centaines d'agents des forces de l'ordre ainsi que des militaires ont coordonné l'évacuation des spectateurs.