L’annonce a été effectuée jeudi sur les réseaux sociaux par Yvon Michel, le promoteur du gala. «C’est avec beaucoup de tristesse et tourments que nous avons appris, par un représentant de sa famille, que Jeannette Zacarias Zapata nous a quittés, cet après-midi.»

Il a ajouté: «Toute l’équipe du Groupe Yvon Michel est extrêmement affligée par cette pénible annonce. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis et plus particulièrement son conjoint, Jovanni Martinez, qui a été à son chevet jusqu’à ses derniers moments.