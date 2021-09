Berne : Une brochure sur la démocratie «snobe» les femmes

La Confédération et l’Uni de Berne ont rédigé un guide, destiné à l’étranger, sur la démocratie suisse en oubliant les femmes. Étonnant en cette année du jubilé du vote féminin.

Il y a cinquante ans, le peuple disait oui au vote des femmes. DR

Un nouveau fascicule sur le système politique suisse crée la polémique. Ce manuel raconte l’histoire de la démocratie suisse et ignore les femmes. Et ce en pleine année d’anniversaire du droit de vote des femmes, rapporte le «Walliser Bote». Cet ouvrage de 56 pages, préfacé par le conseiller fédéral Ignazio Cassis, a été réalisé avec le soutien de l’Université de Berne et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Or, ce guide, dont tous les auteurs sont des hommes et où des femmes figurent parmi les coéditeurs, mentionne en une phrase l’introduction tardive du suffrage féminin. Pas un mot sur la lutte des femmes en Suisse pour la participation politique et l’égalité, qui dure depuis 100 ans.

«Cette brochure est un scandale»

«Cette brochure est le plus grand scandale de l’année anniversaire 2021 du droit de vote des femmes déclare la politologue bernoise Regula Stämpfli. Dans aucun autre pays européen, des scientifiques universitaires et des membres du gouvernement n’ont osé s’exprimer aussi ouvertement sur la misogynie. L’Université de Berne fait de la science sexiste.»

Marc Bühlmann, l’un des principaux auteurs du fascicule, peut comprendre les critiques mais précise: «L’égalité n’était pas le sujet du guide. Nous voulions expliquer le système politique suisse aussi simplement que possible. Nous avons voulu caser le mythe selon lequel la Suisse est une démocratie directe et expliquer que le système helvétique est une interaction entre la démocratie représentative et la démocratie directe.» Pour Kathrin Bertschy, coprésidence de la faîtière Alliance F: «Le fait que nous ne soyons une démocratie digne de ce nom que depuis cinquante ans aurait mérité plus d’espace.»

Pas retiré

Le DFAE veut distribuer le guide dans le monde entier. Il se veut une vitrine montrant la Suisse comme une référence en matière de démocratie. Regula Stämpfli exige que ce manuel soit retiré. «Imaginez que notre pays distribue ce guide à travers le monde et que les femmes y soient mentionnées comme une question secondaire mineure, sans importance pour le système politique?» L’éditeur se défend et assure tenir compte des remarques pour une prochaine édition. Quant au DFAE, il précise qu’il n’a pas été impliqué dans la brochure, à part l’avant-propos d’Ignazio Cassis.