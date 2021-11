L’harmonie n'a pas été brisée au sein de Little Mix

Pop : Une brouille qui n’a pas brisé l’harmonie au sein de Little Mix

Avant la sortie de l’album «Between Us», le girls band évoque pour la première fois sa relation avec l’ex-membre Jesy Nelson.

Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall (de g. à dr.) font équipe depuis 2011. Sony

La compil «Between Us» sera disponible le 12 novembre 2021. Elle contiendra quelques inédits et tous les plus grands succès des artistes britanniques. «Avec ce disque, nous célébrons dix ans de succès et d’amitié», s’est réjoui sur les réseaux sociaux Little Mix. Ce post ne manque pas de sel, car le quatuor formé pour «The X Factor» en 2011 est devenu trio en 2020. Et il y a de l’eau dans le gaz avec l’ex-membre Jesy Nelson, accusée d’appropriation culturelle et de «blackfishing» (consistant à se faire passer pour Noire) lors de la sortie de son clip «Boyz», notamment par Leigh-Anne Pinnock de Little Mix.

Interrogé pour la première fois sur cette brouille dans «The Telegraph», le groupe a botté en touche. «On s’est entraidées pour traverser les épreuves. On n’a pas du tout envie de s’attarder sur celle-ci. On a tellement de choses à célébrer toutes les trois», a mis au point Jade Thirlwall. Et la chanteuse de 28 ans de rappeler qu’avec les années, les membres de la formation se sont forgé un mental d’acier: «En tant que girls band venant d’un télécrochet, on a constamment eu l’impression d’avoir quelque chose à prouver.»

Au passage, Jade a rassuré les fans de Little Mix à propos d’une rumeur qui circule sur la Toile et qui dit que le groupe va se séparer afin que ses chanteuses puissent se consacrer à plein temps à leur carrière solo. «Lorsque l’on est réunies, on obtient comme un superpouvoir», a-t-elle glissé malicieusement.